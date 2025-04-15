Долорива ОД (Doloriva OD)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
312,35
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
709,00
Экономия при брони: -80,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
635,10
Экономия при брони: -41,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
348,25
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
710,00
Экономия при брони: -81,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
321,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
699,14
Экономия при брони: -105,22 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
321,07
Экономия при брони: -6,97 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
709,00
Экономия при брони: -80,80 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences