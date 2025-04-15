Киев
Долорива ОД (Doloriva OD)

Долорива ОД (Doloriva OD)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 152 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
580,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
312,35
Экономия при брони: -12,47 грн
299,88 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
709,00
Экономия при брони: -80,80 грн
628,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
580,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
635,10
Экономия при брони: -41,64 грн
593,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
348,25
Экономия при брони: -48,30 грн
299,94 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
710,00
Экономия при брони: -81,80 грн
628,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
256,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
595,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
321,30
Экономия при брони: -7,20 грн
314,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
699,14
Экономия при брони: -105,22 грн
593,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
321,07
Экономия при брони: -6,97 грн
314,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
709,00
Экономия при брони: -80,80 грн
628,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
595,10 грн
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