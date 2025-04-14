Долорива ОД (Doloriva OD)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
586,91
Экономия при брони: -18,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
719,99
Экономия при брони: -107,93 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
704,13
Экономия при брони: -55,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
692,65
Экономия при брони: -81,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
709,00
Экономия при брони: -64,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 45 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 45 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
312,30
Экономия при брони: -23,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
705,89
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
722,97
Экономия при брони: -47,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
676,90 грн