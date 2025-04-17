Долорива ОД (Doloriva OD)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
706,28
Экономия при брони: -121,29 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
356,75
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
308,45
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
713,50
Экономия при брони: -88,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
606,39
Экономия при брони: -22,09 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
719,53
Экономия при брони: -109,22 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
698,40
Экономия при брони: -72,90 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
693,45
Экономия при брони: -83,69 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
637,10
Экономия при брони: -26,79 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
713,50
Экономия при брони: -88,00 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
623,05
Экономия при брони: -37,48 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
629,26
Экономия при брони: -43,69 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
713,50
Экономия при брони: -88,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
686,40
Экономия при брони: -60,90 грн