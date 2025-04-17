Долорива ОД (Doloriva OD)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
298,48
Экономия при брони: -9,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
712,33
Экономия при брони: -37,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
713,17
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
624,58
Экономия при брони: -32,90 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
614,34
Экономия при брони: -22,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
706,70
Экономия при брони: -86,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
328,13
Экономия при брони: -17,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
701,09
Экономия при брони: -25,28 грн