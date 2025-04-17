Долорива ОД (Doloriva OD)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
646,02
Экономия при брони: -30,92 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
646,02
Экономия при брони: -30,92 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
577,72
Экономия при брони: -49,25 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
720,52
Экономия при брони: -38,47 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
570,96
Экономия при брони: -42,49 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
556,33
Экономия при брони: -27,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
606,02
Экономия при брони: -19,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн