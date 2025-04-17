Киев
Долорива ОД (Doloriva OD)

Долорива ОД (Doloriva OD)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
646,02
Экономия при брони: -30,92 грн
615,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
545,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
591,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
646,02
Экономия при брони: -30,92 грн
615,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
577,72
Экономия при брони: -49,25 грн
528,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
720,52
Экономия при брони: -38,47 грн
682,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
510,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
570,96
Экономия при брони: -42,49 грн
528,47 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
556,33
Экономия при брони: -27,27 грн
529,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
591,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
488,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
606,02
Экономия при брони: -19,13 грн
586,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
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