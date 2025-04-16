Долорива ОД (Doloriva OD)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
704,15
Экономия при брони: -110,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -82,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
713,92
Экономия при брони: -38,56 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
628,29
Экономия при брони: -33,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
698,15
Экономия при брони: -76,73 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
696,56
Экономия при брони: -75,35 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
664,27
Экономия при брони: -43,05 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
692,78
Экономия при брони: -77,85 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
703,50
Экономия при брони: -80,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
702,12
Экономия при брони: -87,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
642,21
Экономия при брони: -27,13 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
683,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
650,34
Экономия при брони: -35,65 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ДОЛОРИВА ОД капсулы №30
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -82,20 грн