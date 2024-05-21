Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетрикс (Detrix) Детрикс (Detrix) (357119) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 239,53 грн Без рецепта 30 шт от 239,53 грн 30 шт, 4000 МЕ от 369,60 грн 30 шт, 5600 МЕ от 482,19 грн В наличии в 382 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Zandra Lifesciences Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ