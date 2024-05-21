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Детрикс (Detrix) (357119) - инструкция по применению Диетические добавки

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Детрикс (Detrix)
Цена в городе Киев
от 239,53 грн
Без рецепта
30 шт от 239,53 грн 30 шт, 4000 МЕ от 369,60 грн 30 шт, 5600 МЕ от 482,19 грн
В наличии в 382 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ