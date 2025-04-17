Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
553,98
Экономия при брони: -101,48 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
759,86
Экономия при брони: -120,23 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
382,64
Экономия при брони: -82,68 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
544,53
Экономия при брони: -92,03 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
762,78
Экономия при брони: -123,15 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
766,05
Экономия при брони: -126,42 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
393,19
Экономия при брони: -13,30 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
560,39
Экономия при брони: -18,95 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
769,69
Экономия при брони: -26,03 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
396,57
Экономия при брони: -16,68 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
776,31
Экономия при брони: -32,65 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
373,16
Экономия при брони: -65,62 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
511,85
Экономия при брони: -78,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн