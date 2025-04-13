Киев
Детрикс (Detrix)

Детрикс (Detrix)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 483 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
337,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
326,40 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
463,02 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
636,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
311,00 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
479,50 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
531,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
326,40 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
463,02 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
601,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
409,40
Экономия при брони: -65,20 грн
344,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
396,10
Экономия при брони: -51,90 грн
344,20 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
562,00
Экономия при брони: -72,20 грн
489,80 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
774,00
Экономия при брони: -109,00 грн
665,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
354,12 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
463,59 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
644,88 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
408,80
Экономия при брони: -105,75 грн
303,05 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
620,00
Экономия при брони: -159,85 грн
460,15 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
863,00
Экономия при брони: -223,31 грн
639,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
299,91 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
464,19 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
591,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
495,06 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
408,70
Экономия при брони: -105,77 грн
302,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
311,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
391,78
Экономия при брони: -82,49 грн
309,29 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
379,18
Экономия при брони: -22,34 грн
356,84 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
781,86
Экономия при брони: -46,06 грн
735,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
543,95
Экономия при брони: -36,05 грн
507,90 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
763,05
Экономия при брони: -26,59 грн
736,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
379,83
Экономия при брони: -108,70 грн
271,13 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
757,20
Экономия при брони: -115,19 грн
642,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
396,10
Экономия при брони: -51,90 грн
344,20 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
562,00
Экономия при брони: -72,20 грн
489,80 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
774,00
Экономия при брони: -109,00 грн
665,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
272,33 грн
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