Киев (адрес не указан)
Доступно в 483 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
409,40
Экономия при брони: -65,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
396,10
Экономия при брони: -51,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
562,00
Экономия при брони: -72,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
774,00
Экономия при брони: -109,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
408,80
Экономия при брони: -105,75 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
620,00
Экономия при брони: -159,85 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
863,00
Экономия при брони: -223,31 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
408,70
Экономия при брони: -105,77 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
391,78
Экономия при брони: -82,49 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
379,18
Экономия при брони: -22,34 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
781,86
Экономия при брони: -46,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
543,95
Экономия при брони: -36,05 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
763,05
Экономия при брони: -26,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
379,83
Экономия при брони: -108,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
757,20
Экономия при брони: -115,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
396,10
Экономия при брони: -51,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
562,00
Экономия при брони: -72,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
774,00
Экономия при брони: -109,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences