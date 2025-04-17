Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
127,02
Экономия при брони: -19,91 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
731,46
Экономия при брони: -84,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
768,21
Экономия при брони: -121,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
372,52
Экономия при брони: -60,43 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
375,85
Экономия при брони: -63,77 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
776,60
Экономия при брони: -128,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
558,50
Экономия при брони: -90,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
392,39
Экономия при брони: -113,94 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
570,73
Экономия при брони: -118,86 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
781,60
Экономия при брони: -63,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
389,20
Экономия при брони: -73,51 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
759,72
Экономия при брони: -120,02 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
382,82
Экономия при брони: -67,13 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
544,80
Экономия при брони: -83,91 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
763,15
Экономия при брони: -123,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
561,30
Экономия при брони: -93,40 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
770,80
Экономия при брони: -122,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
389,61
Экономия при брони: -111,16 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
758,80
Экономия при брони: -40,72 грн