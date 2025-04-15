Львов (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
546,53
Экономия при брони: -94,62 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
776,00
Экономия при брони: -136,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
390,27
Экономия при брони: -65,72 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
761,80
Экономия при брони: -144,57 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
394,54
Экономия при брони: -71,50 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
773,29
Экономия при брони: -137,81 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
544,90
Экономия при брони: -78,40 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
774,90
Экономия при брони: -135,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
129,37
Экономия при брони: -19,95 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
759,20
Экономия при брони: -120,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
560,00
Экономия при брони: -93,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
394,90
Экономия при брони: -66,30 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
558,50
Экономия при брони: -92,00 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
766,80
Экономия при брони: -127,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
553,50
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
384,90
Экономия при брони: -56,30 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
374,39
Экономия при брони: -63,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
129,78
Экономия при брони: -21,84 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
566,81
Экономия при брони: -107,91 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
561,30
Экономия при брони: -94,80 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences