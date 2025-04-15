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Детрикс (Detrix)

Детрикс (Detrix)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 135 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
546,53
Экономия при брони: -94,62 грн
451,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
219,18 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
155,81 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
383,54 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
460,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
776,00
Экономия при брони: -136,80 грн
639,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
390,27
Экономия при брони: -65,72 грн
324,55 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
761,80
Экономия при брони: -144,57 грн
617,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
394,54
Экономия при брони: -71,50 грн
323,04 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
773,29
Экономия при брони: -137,81 грн
635,48 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
544,90
Экономия при брони: -78,40 грн
466,50 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
774,90
Экономия при брони: -135,70 грн
639,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
129,37
Экономия при брони: -19,95 грн
109,42 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
759,20
Экономия при брони: -120,00 грн
639,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
560,00
Экономия при брони: -93,50 грн
466,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
442,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
394,90
Экономия при брони: -66,30 грн
328,60 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
558,50
Экономия при брони: -92,00 грн
466,50 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
766,80
Экономия при брони: -127,60 грн
639,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
324,00 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
461,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
553,50
Экономия при брони: -87,00 грн
466,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
384,90
Экономия при брони: -56,30 грн
328,60 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
374,39
Экономия при брони: -63,23 грн
311,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
129,78
Экономия при брони: -21,84 грн
107,94 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
566,81
Экономия при брони: -107,91 грн
458,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
561,30
Экономия при брони: -94,80 грн
466,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
455,60 грн
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