Харьков (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
743,14
Экономия при брони: -101,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
186,91
Экономия при брони: -24,81 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
766,80
Экономия при брони: -123,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
385,77
Экономия при брони: -51,94 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
561,55
Экономия при брони: -100,54 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
753,34
Экономия при брони: -55,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
377,90 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
537,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
737,70 грн