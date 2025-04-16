Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
558,50
Экономия при брони: -91,40 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
393,69
Экономия при брони: -83,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
560,12
Экономия при брони: -132,80 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
784,17
Экономия при брони: -183,46 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
348,00
Экономия при брони: -30,60 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
495,00
Экономия при брони: -70,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
681,00
Экономия при брони: -61,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
398,18
Экономия при брони: -21,51 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
565,99
Экономия при брони: -30,57 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
760,79
Экономия при брони: -96,28 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
386,53
Экономия при брони: -76,41 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
549,62
Экономия при брони: -122,30 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
753,89
Экономия при брони: -153,58 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
389,15
Экономия при брони: -60,97 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
566,00
Экономия при брони: -107,52 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
759,31
Экономия при брони: -110,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
385,11
Экономия при брони: -56,93 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
502,90
Экономия при брони: -70,64 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
188,21
Экономия при брони: -32,20 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
400,99
Экономия при брони: -72,81 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
561,06
Экономия при брони: -102,75 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
769,58
Экономия при брони: -121,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
386,16
Экономия при брони: -56,35 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
549,10
Экономия при брони: -103,69 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
750,34
Экономия при брони: -91,71 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
375,85
Экономия при брони: -64,30 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
391,36
Экономия при брони: -61,55 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
185,48
Экономия при брони: -37,03 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
763,31
Экономия при брони: -104,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
385,27
Экономия при брони: -55,46 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
548,15
Экономия при брони: -96,22 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
500,91
Экономия при брони: -61,73 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
381,70 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
542,60 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
745,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсулы блистер №30
Zandra Lifesciences
397,83
Экономия при брони: -21,81 грн
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
566,60
Экономия при брони: -31,06 грн
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
519,23
Экономия при брони: -28,46 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ДЕТРИКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences
ДЕТРИКС 5600 капсулы 5600 МЕ блистер №30
Zandra Lifesciences