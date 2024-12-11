Перед тем, как начать применение препарата Генеролон, необходимо убедиться в том, что кожа головы является здоровой и не поврежденной.

Нельзя применять Генеролон при воспалении, инфицировании, раздражении, болезненности кожи головы.

Генеролон 2%, раствор накожный, предназначен для лечения аллопеции по мужскому типу у женщин и мужчин. Его не следует применять при других причинах выпадения волос, например, в случае отсутствия в семейном анамнезе выпадения волос, при внезапном и/или неравномерном выпадении волос, при выпадении волос, связанном с родами, или если причина выпадения волос неизвестна.

Генеролон 5%, раствор накожный, предназначен для лечения аллопеции по мужскому типу у мужчин. Его не следует применять при других причинах выпадения волос, например, в случае отсутствия в семейном анамнезе выпадения волос, при внезапном и/или неравномерном выпадении волос, или если причина выпадения волос неизвестна.

Необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу при снижении артериального давления, боли в груди, учащенном сердцебиении, слабости, головокружении, неожиданном увеличения массы тела, отеках рук и ног, стойком покраснении, раздражении кожи головы или в случае появления других неожиданных новых симптомов.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний или аритмии перед тем, как начать применение препарата Генеролон, следует обратиться к врачу.

Генеролон, накожный раствор, предназначен только для наружного применения. Его не следует применять на другие участки тела, кроме головы.

Увеличение дозы или применение препарата чаще, чем рекомендовано, не улучшит результаты.

Рост нежелательных волос может быть вызван нанесением препарата на другие участки, кроме кожи головы.

После каждого применения раствора нужно вымыть руки. Следует избегать вдыхания испарений раствора.

У некоторых пациентов возможно изменение цвета и/или текстуры волос.

Некоторые пациенты сообщили об усилении выпадения волос после начала лечения миноксидилом, раствором накожным. Это, скорее всего, связано с переходом от стадии покоя (фаза телогена) в стадию роста волос (фаза анагена). При этом старые волосы выпадают, а вместо них отрастают новые. Это временное усиление выпадения волос обычно наблюдается через 2–6 недель после начала лечения и прекращается в течение нескольких недель. Если выпадение волос продолжается > 2 недель, применение миноксидила, раствора накожного, нужно прекратить и обратиться к врачу.

Следует с осторожностью применять больным ишемической болезнью сердца, стенокардией, аритмией, пациентам с артериальной гипотонией; пациентам с индивидуальной изменчивостью, необычной чувствительностью, нарушением целостности кожи, вызванным воспалением или процессами заболевания кожи (например, повреждение кожи головы или псориаз кожи головы), что может привести к системному действию миноксидила.

Случайное попадание препарата в пищеварительный тракт может привести к развитию серьезных нежелательных явлений со стороны сердца. Поэтому данный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Генеролон, раствор накожный, содержит этанол, который может вызвать раздражение глаз. При попадании препарата на слизистые оболочки, поврежденную кожу, в глаза необходимо тщательно промыть эти участки проточной водой.

Генеролон, раствор накожный, содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Во время лечения не рекомендуется пользоваться феном, поскольку это может вызвать ускоренное испарение активного вещества.

Препарат легковоспламеняющийся, после открытия оригинальной упаковки препарат следует защищать от открытого огня и высоких температур.

Не применять при использовании окклюзионной повязки, а также после бритья головы.

В случае отсутствия удовлетворительного результата через 4 месяца необходима консультация дерматолога. Продолжение курса или повторное лечение рекомендуется после консультации дерматолога.