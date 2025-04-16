Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
609,20
Экономия при брони: -32,31 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
651,45
Экономия при брони: -58,39 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
615,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
522,00
Экономия при брони: -45,99 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
649,49
Экономия при брони: -31,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
550,33
Экономия при брони: -96,47 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
626,50
Экономия при брони: -33,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
618,58
Экономия при брони: -89,45 грн
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
606,16
Экономия при брони: -29,91 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
753,19
Экономия при брони: -37,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
628,61
Экономия при брони: -99,48 грн
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
496,40
Экономия при брони: -19,73 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
660,25
Экономия при брони: -52,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
654,82
Экономия при брони: -46,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
602,96
Экономия при брони: -26,85 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
749,38
Экономия при брони: -33,37 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
615,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
713,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
598,83
Экономия при брони: -22,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
640,27
Экономия при брони: -46,47 грн