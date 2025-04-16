Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
513,61
Экономия при брони: -35,59 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
671,74
Экономия при брони: -97,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
751,21
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
609,49
Экономия при брони: -36,34 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
757,40
Экономия при брони: -45,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
524,20
Экономия при брони: -72,95 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
636,53
Экономия при брони: -83,65 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
515,00
Экономия при брони: -63,75 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
610,52
Экономия при брони: -57,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
605,65
Экономия при брони: -32,50 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
752,81
Экономия при брони: -40,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
575,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
714,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
558,35
Экономия при брони: -20,13 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
473,66
Экономия при брони: -21,82 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
746,80
Экономия при брони: -34,41 грн