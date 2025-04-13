Харьков (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
595,85
Экономия при брони: -19,15 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
540,87
Экономия при брони: -32,82 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
624,65
Экономия при брони: -56,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
702,50
Экономия при брони: -91,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
577,90 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
701,03
Экономия при брони: -192,51 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
519,80
Экономия при брони: -48,34 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
666,39
Экономия при брони: -63,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
543,16
Экономия при брони: -71,70 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
683,87
Экономия при брони: -80,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
556,60
Экономия при брони: -55,00 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo