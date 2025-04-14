Одесса (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
599,75
Экономия при брони: -23,79 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
745,13
Экономия при брони: -29,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
595,34
Экономия при брони: -18,85 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
738,63
Экономия при брони: -23,39 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
554,01
Экономия при брони: -61,42 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
682,07
Экономия при брони: -61,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
539,60
Экономия при брони: -47,01 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
654,49
Экономия при брони: -33,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
577,90 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
593,74
Экономия при брони: -17,80 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
738,16
Экономия при брони: -22,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
577,90 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
577,90 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
501,14
Экономия при брони: -25,53 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
682,51
Экономия при брони: -34,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
597,24
Экономия при брони: -21,14 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
741,87
Экономия при брони: -26,26 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
577,90 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
577,90 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
657,50
Экономия при брони: -64,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
603,29
Экономия при брони: -27,19 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
749,39
Экономия при брони: -33,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
579,20
Экономия при брони: -77,60 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
735,20
Экономия при брони: -124,50 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
614,56
Экономия при брони: -38,21 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
762,68
Экономия при брони: -47,42 грн