Киев
Генеролон (Generolon)

Генеролон (Generolon)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 536 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
605,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
579,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
557,50 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
605,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
560,60 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
687,30
Экономия при брони: -72,40 грн
614,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
560,60 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
621,78
Экономия при брони: -37,61 грн
584,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
426,45 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
558,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
694,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
591,00
Экономия при брони: -31,45 грн
559,55 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
680,09
Экономия при брони: -70,68 грн
609,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
560,60 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
695,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
439,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
478,50 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
619,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
578,00
Экономия при брони: -18,46 грн
559,54 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
717,38
Экономия при брони: -22,92 грн
694,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
498,61
Экономия при брони: -31,13 грн
467,48 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
633,17
Экономия при брони: -49,06 грн
584,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
537,08
Экономия при брони: -69,60 грн
467,48 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
634,38
Экономия при брони: -50,27 грн
584,11 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
459,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
505,02
Экономия при брони: -18,75 грн
486,27 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
624,04
Экономия при брони: -22,34 грн
601,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
551,67
Экономия при брони: -79,75 грн
471,92 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
683,82
Экономия при брони: -80,65 грн
603,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
560,60 грн
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
695,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Генеролон раствор накожный 2 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
458,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Генеролон раствор накожный 5 % флакон полиэтиленовый с насадкой распылителем 60 мл №1
Belupo
668,72 грн
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