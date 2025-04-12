лекарственное средство предназначено для перорального применения.

Препарат назначают взрослым и детям старше 6 лет по 1 таблетке 1 раз в сутки. Принимать независимо от приема пищи; таблетку следует глотать не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Взрослые и дети от 12 лет. Рекомендуемая суточная дозировка составляет 5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.

Пациенты пожилого возраста. Для больных пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекция дозы препарата не требуется. Коррекция дозы рекомендована пациентам пожилого возраста с нарушениями функции почек от умеренной до тяжелой степени.

Пациентам с нарушенной функцией почек расчет дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина, согласно таблице, приведенной ниже.

Для применения этой таблицы необходимо оценить клиренс креатинина пациента в мл/мин, который определяют по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) с помощью формулы:



(140 - возраст (годы)) × масса тела (кг)

______________________________________ × 0,85 (для женщин)

72 × креатинин плазмы крови (мг/дл)



Коррекция дозы для больных с нарушенной функцией почек



Функция почек Клиренсе креатинина, мл/мин Доза и количество приемов Нормальная функция почек ≥80 5 мг 1 раз в сутки Нарушение легкой степени 50–79 5 мг 1 раз на добу Нарушение умеренной степени 30–49 5 мг 1 раз в 2 суток Нарушение тяжелой степени <30 5 мг 1 раз в 3 суток Конечная стадия заболевания почек. Пациенты, находящиеся на диализе <10 Противопоказано

Детям с нарушениями функции почек дозу препарата необходимо скорректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела.

Пациентам с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется.

Больным с печеночной и почечной недостаточностью необходимо корректировать режим дозирования в соответствии с приведенной выше таблицы.

Педиатрическая популяция

Дети в возрасте от 6 до 12 лет. Рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.

Дети в возрасте от 2 до 6 лет. Левоцетиризин в виде таблеток не применять детям в возрасте до 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Данной категории пациентов рекомендуется назначать левоцетиризин в лекарственной форме, подходящей для применения в педиатрии.

Длительность применения. Пациентам с периодическим аллергическим ринитом (длительность проявления симптомов заболевания составляет <4 дней в неделю или менее 4 нед) следует применять препарат в соответствии с заболеванием и анамнеза; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно восстановить снова в случае повторного возникновения симптомов.

В случае устойчивого аллергического ринита (длительность проявления симптомов заболевания составляет >4 дней в неделю или более 4 нед) в период контакта с аллергенами врач может назначить постоянную терапию. Существует клинический опыт применения левоцетиризина в течение не менее 6-месячного периода лечения. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года.