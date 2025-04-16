Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
311,40
Экономия при брони: -103,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
103,70
Экономия при брони: -34,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences