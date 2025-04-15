Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -98,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
273,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
273,00
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
313,40
Экономия при брони: -106,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
208,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
273,00
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -98,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
273,00
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences