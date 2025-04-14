Одесса (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences