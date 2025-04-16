Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
264,00
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
69,47
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
138,74
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -100,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
264,00
Экономия при брони: -61,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -100,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences