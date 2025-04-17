Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
304,60
Экономия при брони: -96,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
208,00
Экономия при брони: -0,20 грн