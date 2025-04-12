Фармакодинамика.

Механизм действия

Венотоническая активность

Диосмин уменьшает растяжимость вен и уменьшает венозный застой. Диосмин повышает тонус вен и, следовательно, уменьшает емкость, растяжимость и застой крови: венозная окклюзионная ртутная плетизмография свидетельствует о сокращении времени опорожнения вен.

Конечным эффектом является уменьшение венозной гипертензии у пациентов с заболеваниями вен.

Микроциркуляторная активность

Диосмин уменьшает проницаемость капилляров и увеличивает капиллярное сопротивление. Он также оказывает противовоспалительное действие, влияя на синтез простагландинов. Контролируемые вдвойне слепые клинические исследования демонстрируют статистически значимую разницу между диосмином и плацебо. У пациентов с хрупкостью капилляров лечение диосмином повышает резистентность капилляров и снижает клинические проявления. После введения 1 г диосмина ежедневно по сравнению с применением плацебо наблюдалось также снижение проницаемости капилляров, что определялось посредством использования меченого технецем альбумина или плетизмографии.

Фармакодинамические эффекты

Фармакологическая активность диосмина у человека была подтверждена в контролируемых двойных слепых клинических исследованиях, а также посредством объективных и количественных методов исследования влияния активного вещества на венозную гемодинамику.

Влияние на лимфатическую систему

Диосмин стимулирует лимфатическую активность, улучшая дренаж интерстициального пространства и увеличивая лимфатический поток. Введение 1 г диосмина ежедневно уменьшает диаметр лимфатического капилляра и внутрилимфатическое давление, улучшая количество функционирующих лимфатических капилляров у пациентов с тяжелой хронической венозной недостаточностью без язв.

Клиническая эффективность и безопасность

Контролируемые двойные слепые клинические исследования демонстрируют терапевтическую активность препарата для лечения признаков и симптомов установленной хронической венозной болезни и лечения острой геморроидальной болезни.

Фармакокинетика.

Всасывание

После перорального приема диосмин быстро гидролизуется в кишечнике кишечной микрофлорой и всасывается посредством его производного агликона — диосметина. Пероральная биодоступность микронизированного диосмина составляет около 60%.

Распределение

Объем распределения диосметина составляет 62,1 л, что указывает на широкое распределение в тканях.

Биотрансформация

Диосметин интенсивно метаболизируется в фенольные кислоты или их производные конъюгатов глицина, которые выводятся с мочой. У человека предпочтительным метаболитом, который выявляется в моче, является m-гидрокси-фенилпропионовая кислота, которая в основном выводится в конъюгированной форме. Метаболиты, найденные в меньших количествах, включают фенольные кислоты, соответствующие 3-гидрокси-4-метоксибензойной кислоте и 3-метокси-4-гидроксифенилуксусной кислоте.

Выведение

Элиминация микронизированного диосмина происходит сравнительно быстро, поскольку около 34% отмеченной радиоактивными веществами дозы 14С-диосмина выводится с мочой и калом в течение первых 24 часов и приближается к 86% в течение первых 48 часов. Около половины дозы выводится с калом в виде неизмененного диосмина или диосметина, тогда как эти два соединения не выводятся с мочой.

Период полувыведения диосметина показал среднее значение 31,5 часов, колеблясь 26 — 43 часов.