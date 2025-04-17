Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
535,05
Экономия при брони: -16,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
479,34
Экономия при брони: -61,84 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
598,75
Экономия при брони: -31,97 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
565,40
Экономия при брони: -129,10 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,18
Экономия при брони: -52,43 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
481,26
Экономия при брони: -132,50 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
488,63
Экономия при брони: -71,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
491,50
Экономия при брони: -142,60 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,97
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
504,48
Экономия при брони: -97,47 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
480,16
Экономия при брони: -72,38 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,00 грн