Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
511,58
Экономия при брони: -91,32 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
496,39
Экономия при брони: -22,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
492,00
Экономия при брони: -107,20 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
486,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
486,00
Экономия при брони: -48,90 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
492,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
565,00
Экономия при брони: -90,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
504,87
Экономия при брони: -46,75 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
503,30
Экономия при брони: -16,83 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
549,10
Экономия при брони: -74,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
511,06
Экономия при брони: -68,70 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
494,32
Экономия при брони: -29,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
518,96
Экономия при брони: -98,46 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
568,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
488,47
Экономия при брони: -67,97 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
484,44
Экономия при брони: -64,06 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
491,92
Экономия при брони: -33,48 грн