Харьков (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
488,96
Экономия при брони: -66,09 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
588,72
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
510,70
Экономия при брони: -30,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
570,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,09
Экономия при брони: -30,98 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
570,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
523,88
Экономия при брони: -104,72 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
484,24
Экономия при брони: -65,08 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto