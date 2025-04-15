Львов (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
484,00
Экономия при брони: -79,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
571,00
Экономия при брони: -196,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
417,15
Экономия при брони: -136,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
491,93
Экономия при брони: -87,49 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
364,61
Экономия при брони: -20,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
511,59
Экономия при брони: -79,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,56
Экономия при брони: -24,81 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
488,60
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
176,16
Экономия при брони: -26,51 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
580,60
Экономия при брони: -131,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
492,63
Экономия при брони: -88,33 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
546,90
Экономия при брони: -172,70 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
528,20
Экономия при брони: -78,80 грн