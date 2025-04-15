Киев
Флебавен (Flebaven)

Флебавен (Flebaven)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 155 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
484,00
Экономия при брони: -79,73 грн
404,27 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
149,65 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
513,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
405,71 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
481,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
571,00
Экономия при брони: -196,80 грн
374,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
417,15
Экономия при брони: -136,50 грн
280,65 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
491,93
Экономия при брони: -87,49 грн
404,44 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
364,61
Экономия при брони: -20,18 грн
344,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
511,59
Экономия при брони: -79,70 грн
431,89 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,56
Экономия при брони: -24,81 грн
299,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
93,55 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
299,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
374,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
449,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,93 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
402,07 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
449,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
488,60
Экономия при брони: -39,20 грн
449,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
176,16
Экономия при брони: -26,51 грн
149,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
580,60
Экономия при брони: -131,20 грн
449,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
492,63
Экономия при брони: -88,33 грн
404,30 грн
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
432,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Флебавен® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
546,90
Экономия при брони: -172,70 грн
374,20 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
528,20
Экономия при брони: -78,80 грн
449,40 грн
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