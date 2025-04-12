Особые предупреждения

При наличии каких-либо заболеваний/факторов риска, указанных ниже, следует оценить благоприятные эффекты КПК и возможные риски их применения у конкретной женщины и обсудить с ней соответствующую пользу и риск до того, как она примет решение о применении таких препаратов. При первом проявлении, ухудшении или обострении любого из этих заболеваний или факторов риска женщине необходимо проконсультироваться с врачом. Врач должен решить вопрос о прекращении приема УПК.

Циркуляторные расстройства

Применение всех комбинированных контрацептивов увеличивает риск развития венозных тромбоэмболических осложнений (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии) у женщин по сравнению с теми, которые не применяют их. Риск этих заболеваний достигает максимума на первом году применения КПК. У женщин, применяющих пероральные контрацептивы с низким содержанием эстрогенов (<0,05 мг этинилэстрадиола) и не имеющих установленных факторов риска в отношении венозной тромбоэмболии, частота возникновения венозных тромбоэмболических осложнений составляет примерно 20 случаев на 100000 женщин КПК, содержащий левоноргестрел) и 40 случаев на 100000 женщин-лет (у женщин, принимавших КПК, содержащую дезогестрел или гестоден). У женщин, не применяющих КПК, данный риск составляет 5–10 случаев на 100000 женщин-лет и 60 случаев из 100000 беременностей. Венозная тромбоэмболия приводит к летальному исходу в 1–2% случаев.

В 1–2% случаи венозной тромбоэмболии могут приводить к летальным исходам.

Некоторые эпидемиологические исследования установили связь между применением КПК и повышенным риском артериальных тромбоэмболических заболеваний (инфаркт миокарда, ишемическая транзиторная атака).

Очень редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например, печеночных, мезентериальных, почечных, мозговых вен, вен сетчатки и артерий у женщин, применявших пероральные контрацептивы. Нет единого мнения относительно того, связано ли возникновение этих явлений с применением гормональных контрацептивов.

Симптомы венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта могут включать:

необычная боль в ноге и/или отек одной ноги;

внезапная сильная боль в груди, распространяющаяся или не распространяющаяся на левую руку;

внезапную одышку;

любая необычная, серьезная, длительная головная боль;

внезапную частичную или полную потерю зрения;

двоение в глазах;

спутанный язык или афазию;

вертиго;

потеря сознания с фокальным эпилептическим приступом или без него;

слабость или очень сильное онемение, внезапно поражающее одну сторону или одну часть тела;

моторные нарушения;

«острый живот».

Риск венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КПК, повышается:

с возрастом;

при наличии в семейном анамнезе (венозная тромбоэмболия у брата, сестры или родителя в сравнительно раннем возрасте); если подозревают наследственную предрасположенность, необходимо проконсультироваться со специалистом перед применением любого УПК;

при продолжительной иммобилизации, серьезном хирургическом вмешательстве, любой хирургической операции на ногах или серьезной травме; в этих ситуациях советуют прекратить применение УПК (в случае плановой операции — минимум за 4 недели до нее) и не возобновлять прием раньше, чем через 2 недели после полного восстановления;

при ожирении (индекс массы тела выше 30 кг/м2);

нет единого мнения относительно возможной роли варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита в развитии или прогрессировании венозного тромбоза.

Риск артериальных тромбоэмболических осложнений или инсульта у женщин, применяющих КПК, повышается:

с возрастом;

при курении (женщинам от 35 лет настоятельно рекомендуется не курить, если они желают применять КПК);

при наличии дислипопротеинемии;

при артериальной гипертензии;

при мигрени;

при ожирении (индекс массы тела выше 30 кг/м2);

при наличии артериальной тромбоэмболии в семейном анамнезе (артериальная тромбоэмболия у брата, сестры или родителя в сравнительно раннем возрасте); если подозревают наследственную предрасположенность, перед применением перорального контрацептива женщина должна проконсультироваться со специалистом;

при заболеваниях клапанов сердца;

при мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий).

Наличие одного серьезного фактора риска или многочисленных факторов венозной или артериальной тромбоэмболии также может быть противопоказанием. Следует также учесть вероятность антикоагулянтной терапии. Женщинам, применяющим КПК, следует обратиться к врачу при появлении симптомов тромбоза. В случае подозреваемого или подтвержденного тромбоза прием КПК следует прекратить. Следует также начать адекватную альтернативную контрацепцию из-за тератогенности антикоагулянтной терапии (кумарины).

В послеродовой период следует учитывать повышенный риск возникновения венозной тромбоэмболии (см. Применение в период беременности или кормления грудью).

Другие заболевания, которые ассоциируются с нежелательными побочными реакциями со стороны системы кровообращения, относятся: сахарный диабет, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническая воспалительная болезнь кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидноклеточная анемия.

Увеличение частоты или тяжести мигрени при применении КПК (что может быть продромальным или цереброваскулярным явлением) может стать причиной немедленного прекращения применения КПК.

Опухоли

В некоторых эпидемиологических исследованиях сообщали о повышенном риске рака шейки матки у женщин, применявших КПК в течение длительного времени (>5 лет), однако это утверждение все еще противоречиво, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например половое поведение и инфицирование вирусом папилломы человека (HPV).

Метаанализ данных 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КПК. Этот повышенный риск постепенно снижается в течение 10 лет после прекращения КПК. Поскольку рак молочной железы у женщин младше 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших КПК, незначителен по сравнению с общим риском рака молочной железы. Доказательства причинно-следственной связи в этих исследованиях не представлены.

Повышение риска может быть связано с ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применявших КПК, биологическими эффектами КПК или комбинацией обоих указанных факторов.

У женщин, применяющих пероральные контрацептивы, рак молочной железы диагностируется в более ранней стадии по сравнению с женщинами, не применявшими КПК.

В редких случаях у женщин, принимавших КПК, наблюдали доброкачественные (аденома, очаговая узелковая гиперплазия), а еще реже — злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли могут привести к внутрибрюшным кровоизлияниям, угрожающим жизни. Следует иметь в виду наличие опухоли печени во время дифференциального диагностирования, когда у женщин, применяющих КПК, возникает серьезная боль в верхней части живота, увеличение печени или при появлении признаков внутрибрюшного кровоизлияния.

Другие состояния

Гипертриглицеридемия

Женщины с гипертриглицеридемией или таким заболеванием в семейном анамнезе подвержены повышенному риску панкреатита при применении КПК.

Артериальная гипертензия

Сообщалось о незначительном повышении артериального давления у многих женщин, применявших КПК, однако клинически значимые повышения отмечались редко. Только в данных редких случаях немедленное прекращение применения КПК было обосновано. Если во время применения КПК при имеющейся гипертензии постоянно повышается уровень артериального давления или значительное повышение артериального давления не отвечает в достаточной степени на лечение артериальной гипертензии, применение КПК следует прекратить. В некоторых случаях применение КПК можно восстановить, если нормальные значения артериального давления могут быть достигнуты с помощью гипотензивной терапии.

Ангиодема

У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут вызывать или усугублять симптомы ангионевротического отека.

Заболевание печени

При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть вопрос о прекращении приема КПК, пока показатели функции печени не вернутся в норму.

Толерантность к глюкозе/сахарный диабет

Хотя КПК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменять терапевтический режим дозирования для женщин с сахарным диабетом, принимающих низкодозированные КПК (содержащие <0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины, с диагностированным сахарным диабетом, должны быть под тщательным наблюдением в течение всего периода применения КПК.

Другие состояния

Депрессивное настроение и депрессия являются частыми побочными реакциями при применении гормональных контрацептивов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть тяжелой и является известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщин следует информировать о необходимости обратиться к врачу в случае перепадов настроения и симптомов депрессии, даже если они возникают вскоре после начала лечения.

При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей в период беременности или предварительного применения половых стероидных гормонов, применение КПК следует прекратить.

Поступали сообщения о развитии или обострении таких заболеваний при беременности и при применении КПК (связь с применением КПК не выяснена): желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование камней в желчном пузыре; порфирия; системная красная волчанка; гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.

При применении КПК наблюдалось ухудшение эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенного колита.

Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщинам со склонностью к хлоазме следует избегать попадания прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения при применении КПК.

Особое внимание следует уделить пациенткам с гиперпролактинемией.

Медицинское обследование/консультация

Перед началом или восстановлением препарата Леверет мини необходимо тщательно изучить анамнез пациентки, включая семейный, а также исключить беременность. Следует также измерить артериальное давление и провести общее обследование, принимая во внимание противопоказания (см. раздел «Противопоказания») и особые предостережения (см. раздел «Особенности применения»). Необходимо внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению и соблюдать указанные в ней рекомендации. Частота и характер обследований должны основываться на действующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины.

Также следует предупредить пациентку, что пероральные контрацептивы не защищают от ВИЧ-инфекции (СПИДа) и других заболеваний, передающихся половым путем.

Снижение эффективности

Эффективность КПК может снижаться, например при пропуске приема таблеток (см. раздел «Способ применения и дозы»), рвоты, диареи (см. раздел «Способ применения и дозы») или при одновременном применении других лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими видами взаимодействий»).

Снижение контроля за циклом

Как и в случае со всеми КПК, могут развиться нерегулярные кровотечения (мажущие выделения или прорывные кровотечения), особенно в первые месяцы применения препарата, поэтому оценку любых нерегулярных кровотечений следует проводить только после завершения периода адаптации организма к препарату, составляющем примерно три цикла.

Если нерегулярные кровотечения продолжаются или случаются после нескольких регулярных циклов, необходимо рассмотреть вопрос о негормональных причинах и провести соответствующие диагностические мероприятия по исключению злокачественных новообразований или беременности. Данные мероприятия могут включать в себя кюретаж.

У некоторых женщин может не наступить менструальное кровотечение во время обычного перерыва в приеме КПК. Если КПК применялись в соответствии с разделом «Способ применения и дозы», беременность маловероятна. Однако если указания раздела «Способ применения и дозы» перед первым отсутствием кровотечения отмены не были выполнены или если менструальное кровотечение отсутствует в течение двух циклов, следует исключить беременность перед продолжением применения КПК.

Повышение уровня АлАТ

Во время клинических исследований с участием пациентов, получавших лечение против вирусного гепатита С лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир с или без рибавирина, повышение уровня трансаминазы (АлАТ), что превышало верхнюю границу нормы более чем в 5 раз, наблюдалось значительно чаще у женщин, применявших этинилэстрадиолсодержащие препараты, такие как КОК. Повышение уровня АлАТ также наблюдалось при применении противовирусных лекарственных средств, содержащих глекапревир/пибрентасвир и софосбувир/велпатасвир/воксилапревир (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»).

Экзогенные эстрогены могут индуцировать или усугублять симптомы наследственного и приобретенного ангионевротического отека.

Вспомогательные вещества

Лекарственное средство Леверет мини содержит лактозу безводную. Женщинам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, полной лактазной недостаточностью или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует применять данное лекарственное средство.