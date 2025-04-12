Леверет мини (Leverett mini)
Леверет мини инструкция по применению
Состав
действующие вещества: левоноргестрел, этинилэстрадиол;
1 таблетка содержит 0,1 мг левоноргестрела и 0,02 мг этинилэстрадиола;
вспомогательные вещества: лактоза безводная, повидон К-30, магния стеарат;
пленочная оболочка содержит: спирт поливиниловый, тальк (Е 553b), титана диоксид (Е 171), макрогол/ПЭГ 3350, краситель красный алюминий (Е 129), лецитин (Е 322), железа оксид красный (Е 172), краситель голубой алюминий (Е 132).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые, в розовой пленочной оболочке таблетки.
Фармакотерапевтическая группа
Гормональные контрацептивы для системного применения.
Код ATС G03A A07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Контрацептивный эффект комбинированного перорального контрацептива (КПК) основывается на взаимодействии различных факторов, важнейшими из которых является торможение овуляции и изменение цервикальной слизи.
Фармакокинетика.
Этинилэстрадиол
Всасывание
Этинилэстрадиол всасывается быстро и практически полностью, максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается через 1,5 часа. После пресистемной конъюгации и первичного метаболизма абсолютная биодоступность составляет 60%. Площадь под кривой (AUC) и Сmax могут с течением времени незначительно повышаться.
Распределение
Этинилэстрадиол на 98% связывается с белками плазмы крови, в основном с альбуминами.
Метаболизм
Этинилэстрадиол расщепляется путем пресистемной конъюгации. Проходит через стенку кишечника (первая фаза метаболизма) и попадает в печень, где происходит конъюгация (вторая фаза метаболизма). Важнейшие метаболиты первой фазы метаболизма — 2-ОН-этинилэстрадиол и 2-метоксиэтинилэстрадиол. Как этинилэстрадиол, так и метаболиты первой фазы выделяются в виде конъюгатов (сульфаты и глюкурониды) в желчь и попадают в печеночно-кишечное обращение.
Выведение
Этинилэстрадиол выводится из плазмы крови с периодом полувыведения, который в среднем составляет 29 часов (26–33 часа); Клиренс плазмы крови варьируется в диапазоне 10–30 л/час. Выведение конъюгатов этинилэстрадиола и его метаболитов происходит с мочой и калом в соотношении 1:1.
Левоноргестрел
Всасывание
При приеме внутрь левоноргестрел всасывается быстро и полностью из желудочно-кишечного тракта. Биологическая доступность составляет около 100% из-за отсутствия первичного метаболизма.
Распределение
Большая часть левоноргестрела связывается с белками плазмы крови, в основном с альбуминами и глобулином, связывающим половые гормоны.
Метаболизм
В основном метаболизм заключается в отщеплении δ4–3-оксо-группы и гидроксилировании в положениях 2α, 1β и 16β, после чего происходит конъюгация. Большинство циркулирующих в крови метаболитов являются сульфатами 3α,5β-тетрагидролевоноргестрела. Экскреция препарата происходит в основном в форме глюкуронидов. Некоторое количество первичного левоноргестрела также циркулирует в виде 17β-сульфата. Метаболический клиренс отличается индивидуальной изменчивостью, которая может частично объяснить значительные различия в концентрации левоноргестрела, которые наблюдаются у пациенток.
Выведение
Период полувыведения левоноргестрела показывает индивидуальную изменчивость и составляет около 36 часов в условиях равновесной концентрации препарата в плазме крови. Левоноргестрел выделяется с мочой (40–68%) и калом (16–48%) в форме метаболитов (сульфатных и глюкуронидных конъюгатов).
Показания
Пероральная контрацепция.
Противопоказания
Комбинированные пероральные контрацептивы (КПК) не рекомендуется применять при наличии заболеваний и патологических состояний, указанных ниже. При развитии таких заболеваний при применении КПК впервые прием препарата следует немедленно прекратить:
- наличие или ссылка в анамнезе на венозный тромбоз (например тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии);
- наличие или ссылка в анамнезе на артериальный тромбоз (например инфаркт миокарда) или продромальное состояние (например стенокардия или ишемическая транзиторная атака);
- острое нарушение мозгового кровообращения в настоящее время или в анамнезе;
- наследственная или приобретенная предрасположенность к развитию венозного или артериального тромбоза, например резистентность к активированному протеину С, недостаточность антитромбина III, недостаточность протеина С, недостаточность протеина S, гипергомоцистеинемия, наличие антифосфолипидных антител (антикардиолипиновые);
- наличие серьезных и множественных факторов риска артериального тромбоза (см. раздел «Особенности применения»);
- патология клапанов сердца, тромбогенные нарушения сердечного ритма;
- сахарный диабет с проявлениями микро- или макроангиопатии;
- тяжелая артериальная гипертензия;
- тяжелая дислипопротеинемия;
- мигрень в анамнезе с очаговой неврологической симптоматикой;
- панкреатит ныне или в анамнезе, связанный с тяжелой гипертриглицеридемией;
- болезни печени в тяжелой форме, имеющиеся в анамнезе, до тех пор, пока показатели функции печени не вернутся в пределы нормы;
- наличие или указание в анамнезе на опухоли печени (доброкачественные или злокачественные);
- диагностированные или под подозрением гормонозависимые злокачественные опухоли (например половых органов или молочных желез);
- вагинальное кровотечение невыясненной этиологии;
- повышенная чувствительность к действующим веществам (левоноргестрелу, этинилэстрадиолу) или к любому вспомогательному веществу препарата;
- противопоказан прием Леверет мини в сочетании с препаратами зверобоя (Hypericum perforatum) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Леверет мини противопоказан для одновременного применения с лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир, глекапревир/пибрентасвир и софосбувир/велпатасвир/воксилапревир (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Особенности применения»).
Особенности применения
Особые предупреждения
При наличии каких-либо заболеваний/факторов риска, указанных ниже, следует оценить благоприятные эффекты КПК и возможные риски их применения у конкретной женщины и обсудить с ней соответствующую пользу и риск до того, как она примет решение о применении таких препаратов. При первом проявлении, ухудшении или обострении любого из этих заболеваний или факторов риска женщине необходимо проконсультироваться с врачом. Врач должен решить вопрос о прекращении приема УПК.
Циркуляторные расстройства
Применение всех комбинированных контрацептивов увеличивает риск развития венозных тромбоэмболических осложнений (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии) у женщин по сравнению с теми, которые не применяют их. Риск этих заболеваний достигает максимума на первом году применения КПК. У женщин, применяющих пероральные контрацептивы с низким содержанием эстрогенов (<0,05 мг этинилэстрадиола) и не имеющих установленных факторов риска в отношении венозной тромбоэмболии, частота возникновения венозных тромбоэмболических осложнений составляет примерно 20 случаев на 100000 женщин КПК, содержащий левоноргестрел) и 40 случаев на 100000 женщин-лет (у женщин, принимавших КПК, содержащую дезогестрел или гестоден). У женщин, не применяющих КПК, данный риск составляет 5–10 случаев на 100000 женщин-лет и 60 случаев из 100000 беременностей. Венозная тромбоэмболия приводит к летальному исходу в 1–2% случаев.
В 1–2% случаи венозной тромбоэмболии могут приводить к летальным исходам.
Некоторые эпидемиологические исследования установили связь между применением КПК и повышенным риском артериальных тромбоэмболических заболеваний (инфаркт миокарда, ишемическая транзиторная атака).
Очень редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например, печеночных, мезентериальных, почечных, мозговых вен, вен сетчатки и артерий у женщин, применявших пероральные контрацептивы. Нет единого мнения относительно того, связано ли возникновение этих явлений с применением гормональных контрацептивов.
Симптомы венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта могут включать:
- необычная боль в ноге и/или отек одной ноги;
- внезапная сильная боль в груди, распространяющаяся или не распространяющаяся на левую руку;
- внезапную одышку;
- любая необычная, серьезная, длительная головная боль;
- внезапную частичную или полную потерю зрения;
- двоение в глазах;
- спутанный язык или афазию;
- вертиго;
- потеря сознания с фокальным эпилептическим приступом или без него;
- слабость или очень сильное онемение, внезапно поражающее одну сторону или одну часть тела;
- моторные нарушения;
- «острый живот».
Риск венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КПК, повышается:
- с возрастом;
- при наличии в семейном анамнезе (венозная тромбоэмболия у брата, сестры или родителя в сравнительно раннем возрасте); если подозревают наследственную предрасположенность, необходимо проконсультироваться со специалистом перед применением любого УПК;
- при продолжительной иммобилизации, серьезном хирургическом вмешательстве, любой хирургической операции на ногах или серьезной травме; в этих ситуациях советуют прекратить применение УПК (в случае плановой операции — минимум за 4 недели до нее) и не возобновлять прием раньше, чем через 2 недели после полного восстановления;
- при ожирении (индекс массы тела выше 30 кг/м2);
- нет единого мнения относительно возможной роли варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита в развитии или прогрессировании венозного тромбоза.
Риск артериальных тромбоэмболических осложнений или инсульта у женщин, применяющих КПК, повышается:
- с возрастом;
- при курении (женщинам от 35 лет настоятельно рекомендуется не курить, если они желают применять КПК);
- при наличии дислипопротеинемии;
- при артериальной гипертензии;
- при мигрени;
- при ожирении (индекс массы тела выше 30 кг/м2);
- при наличии артериальной тромбоэмболии в семейном анамнезе (артериальная тромбоэмболия у брата, сестры или родителя в сравнительно раннем возрасте); если подозревают наследственную предрасположенность, перед применением перорального контрацептива женщина должна проконсультироваться со специалистом;
- при заболеваниях клапанов сердца;
- при мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий).
Наличие одного серьезного фактора риска или многочисленных факторов венозной или артериальной тромбоэмболии также может быть противопоказанием. Следует также учесть вероятность антикоагулянтной терапии. Женщинам, применяющим КПК, следует обратиться к врачу при появлении симптомов тромбоза. В случае подозреваемого или подтвержденного тромбоза прием КПК следует прекратить. Следует также начать адекватную альтернативную контрацепцию из-за тератогенности антикоагулянтной терапии (кумарины).
В послеродовой период следует учитывать повышенный риск возникновения венозной тромбоэмболии (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Другие заболевания, которые ассоциируются с нежелательными побочными реакциями со стороны системы кровообращения, относятся: сахарный диабет, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническая воспалительная болезнь кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидноклеточная анемия.
Увеличение частоты или тяжести мигрени при применении КПК (что может быть продромальным или цереброваскулярным явлением) может стать причиной немедленного прекращения применения КПК.
Опухоли
В некоторых эпидемиологических исследованиях сообщали о повышенном риске рака шейки матки у женщин, применявших КПК в течение длительного времени (>5 лет), однако это утверждение все еще противоречиво, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например половое поведение и инфицирование вирусом папилломы человека (HPV).
Метаанализ данных 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КПК. Этот повышенный риск постепенно снижается в течение 10 лет после прекращения КПК. Поскольку рак молочной железы у женщин младше 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших КПК, незначителен по сравнению с общим риском рака молочной железы. Доказательства причинно-следственной связи в этих исследованиях не представлены.
Повышение риска может быть связано с ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применявших КПК, биологическими эффектами КПК или комбинацией обоих указанных факторов.
У женщин, применяющих пероральные контрацептивы, рак молочной железы диагностируется в более ранней стадии по сравнению с женщинами, не применявшими КПК.
В редких случаях у женщин, принимавших КПК, наблюдали доброкачественные (аденома, очаговая узелковая гиперплазия), а еще реже — злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли могут привести к внутрибрюшным кровоизлияниям, угрожающим жизни. Следует иметь в виду наличие опухоли печени во время дифференциального диагностирования, когда у женщин, применяющих КПК, возникает серьезная боль в верхней части живота, увеличение печени или при появлении признаков внутрибрюшного кровоизлияния.
Другие состояния
Гипертриглицеридемия
Женщины с гипертриглицеридемией или таким заболеванием в семейном анамнезе подвержены повышенному риску панкреатита при применении КПК.
Артериальная гипертензия
Сообщалось о незначительном повышении артериального давления у многих женщин, применявших КПК, однако клинически значимые повышения отмечались редко. Только в данных редких случаях немедленное прекращение применения КПК было обосновано. Если во время применения КПК при имеющейся гипертензии постоянно повышается уровень артериального давления или значительное повышение артериального давления не отвечает в достаточной степени на лечение артериальной гипертензии, применение КПК следует прекратить. В некоторых случаях применение КПК можно восстановить, если нормальные значения артериального давления могут быть достигнуты с помощью гипотензивной терапии.
Ангиодема
У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут вызывать или усугублять симптомы ангионевротического отека.
Заболевание печени
При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть вопрос о прекращении приема КПК, пока показатели функции печени не вернутся в норму.
Толерантность к глюкозе/сахарный диабет
Хотя КПК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменять терапевтический режим дозирования для женщин с сахарным диабетом, принимающих низкодозированные КПК (содержащие <0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины, с диагностированным сахарным диабетом, должны быть под тщательным наблюдением в течение всего периода применения КПК.
Другие состояния
Депрессивное настроение и депрессия являются частыми побочными реакциями при применении гормональных контрацептивов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть тяжелой и является известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщин следует информировать о необходимости обратиться к врачу в случае перепадов настроения и симптомов депрессии, даже если они возникают вскоре после начала лечения.
При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей в период беременности или предварительного применения половых стероидных гормонов, применение КПК следует прекратить.
Поступали сообщения о развитии или обострении таких заболеваний при беременности и при применении КПК (связь с применением КПК не выяснена): желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование камней в желчном пузыре; порфирия; системная красная волчанка; гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.
При применении КПК наблюдалось ухудшение эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенного колита.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщинам со склонностью к хлоазме следует избегать попадания прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения при применении КПК.
Особое внимание следует уделить пациенткам с гиперпролактинемией.
Медицинское обследование/консультация
Перед началом или восстановлением препарата Леверет мини необходимо тщательно изучить анамнез пациентки, включая семейный, а также исключить беременность. Следует также измерить артериальное давление и провести общее обследование, принимая во внимание противопоказания (см. раздел «Противопоказания») и особые предостережения (см. раздел «Особенности применения»). Необходимо внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению и соблюдать указанные в ней рекомендации. Частота и характер обследований должны основываться на действующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины.
Также следует предупредить пациентку, что пероральные контрацептивы не защищают от ВИЧ-инфекции (СПИДа) и других заболеваний, передающихся половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность КПК может снижаться, например при пропуске приема таблеток (см. раздел «Способ применения и дозы»), рвоты, диареи (см. раздел «Способ применения и дозы») или при одновременном применении других лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими видами взаимодействий»).
Снижение контроля за циклом
Как и в случае со всеми КПК, могут развиться нерегулярные кровотечения (мажущие выделения или прорывные кровотечения), особенно в первые месяцы применения препарата, поэтому оценку любых нерегулярных кровотечений следует проводить только после завершения периода адаптации организма к препарату, составляющем примерно три цикла.
Если нерегулярные кровотечения продолжаются или случаются после нескольких регулярных циклов, необходимо рассмотреть вопрос о негормональных причинах и провести соответствующие диагностические мероприятия по исключению злокачественных новообразований или беременности. Данные мероприятия могут включать в себя кюретаж.
У некоторых женщин может не наступить менструальное кровотечение во время обычного перерыва в приеме КПК. Если КПК применялись в соответствии с разделом «Способ применения и дозы», беременность маловероятна. Однако если указания раздела «Способ применения и дозы» перед первым отсутствием кровотечения отмены не были выполнены или если менструальное кровотечение отсутствует в течение двух циклов, следует исключить беременность перед продолжением применения КПК.
Повышение уровня АлАТ
Во время клинических исследований с участием пациентов, получавших лечение против вирусного гепатита С лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир с или без рибавирина, повышение уровня трансаминазы (АлАТ), что превышало верхнюю границу нормы более чем в 5 раз, наблюдалось значительно чаще у женщин, применявших этинилэстрадиолсодержащие препараты, такие как КОК. Повышение уровня АлАТ также наблюдалось при применении противовирусных лекарственных средств, содержащих глекапревир/пибрентасвир и софосбувир/велпатасвир/воксилапревир (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»).
Экзогенные эстрогены могут индуцировать или усугублять симптомы наследственного и приобретенного ангионевротического отека.
Вспомогательные вещества
Лекарственное средство Леверет мини содержит лактозу безводную. Женщинам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, полной лактазной недостаточностью или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует применять данное лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Способ применения. Принимают внутрь в порядке, указанном на упаковке, примерно в одно и то же время по 1 таблетке в сутки, запивая небольшим количеством жидкости.
Если женщина в предыдущем цикле не применяла противозачаточное средство, первую таблетку начинают принимать в 1-й день от начала менструации и применяют по 1 таблетке в сутки в течение 21 дня (желательно в одно и то же время суток). Начало приема на 2–7 дни также возможно, но в течение первого цикла рекомендуется дополнительно использовать негормональный метод контрацепции (например презервативы или средства, разрушающие сперматозоиды) в течение первых 7 дней приема таблеток.
После окончания 21-дневного курса применения препарата делают 7-дневный перерыв, во время которого обычно наступает менструальноподобное кровотечение (обычно на 2-й или 3-й день). Прием таблеток из следующей упаковки необходимо начать после 7-дневного перерыва, даже если кровотечение не закончилось.
Указанный способ применения препарата можно продолжать, пока желательно предупреждение беременности. При регулярном применении Леверета мини контрацептивный эффект сохраняется и в течение 7-дневного перерыва.
Переход от другого комбинированного гормонального контрацептива (таблетки, вагинального кольца или трансдермального пластыря). Применение препарата Леверет мини необходимо начинать на следующий день после приема последней таблетки предыдущего противозачаточного средства (удаление вагинального кольца, трансдермального пластыря), но не позднее следующего дня после перерыва в приеме таблетки (таблетки плацебо, удаление вагинального кольца, трансдермального пластыря).
Переход на применение Леверет мини от препарата, содержащего только прогестаген (низкодозированный пероральный контрацептив, инъекция, имплантат или внутриматочная спираль). Переход от низкодозированного перорального контрацептива может быть осуществлен в любой день менструального цикла (от имплантата и внутриматочной спирали — в день их удаления, от инъекции — в день, когда должна быть назначена следующая инъекция). В этом случае рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток.
После аборта в I триместр беременности применение препарата следует начать немедленно в тот же день после операции. В таком случае нет необходимости использовать дополнительные средства контрацепции.
После родов или после аборта во II триместр беременности применение препарата следует начинать с 21–28 дня после родов или аборта во II триместр беременности, поскольку существует риск развития тромбоэмболических расстройств в течение послеродового периода. Если женщина начинает принимать таблетки позже, необходимо дополнительно применять барьерные методы контрацепции в течение первых 7 дней применения препарата. Однако если половой акт уже состоялся, перед началом применения комбинированного противозачаточного средства следует исключить возможную беременность или дождаться первой менструации.
Период лактации. Информация о применении препарата в период кормления грудью представлена в разделе «Применение в период беременности или кормления грудью».
Пропуск приема таблетки
Если с тех пор, когда должна была быть принята очередная таблетка, прошло менее 12 часов, контрацептивная защита не снижается. Женщинам следует принять пропущенную таблетку сразу же, как только она о ней вспомнит, следующую таблетку следует принять в обычное время.
Если с тех пор, когда должна была быть принята очередная таблетка, прошло более 12 часов, контрацептивная защита может снизиться. В таком случае необходимо руководствоваться двумя основными правилами:
1. Перерыв в приеме таблеток никогда не должен превышать 7 дней.
2. Для достижения адекватного угнетения гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы необходим непрерывный прием таблеток в течение 7 дней.
Согласно этому в повседневной жизни следует руководствоваться нижеперечисленными рекомендациями.
1-я неделя
Последнюю пропущенную таблетку нужно принять немедленно после того, как женщина об этом вспомнит, даже если придется принять 2 таблетки одновременно. Дальше прием таблеток продолжается в обычном режиме. Кроме того, в течение следующих 7 дней следует использовать и барьерные методы контрацепции (например презерватив). Если в течение предыдущих 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше приемов таблеток пропущено и чем ближе пропуск к 7-дневному перерыву в применении препарата, тем выше риск беременности.
2-я неделя
Последняя пропущенная таблетка должна быть принята немедленно после того, как женщина об этом вспомнит, даже если она должна принять 2 таблетки одновременно. Дальше прием таблеток продолжается в обычном режиме. Если женщина правильно принимала таблетки в течение 7 дней до пропуска, нет необходимости применять дополнительные противозачаточные средства. В противном случае при пропуске более одной таблетки рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение 7 дней.
3-я неделя
Риск критического снижения контрацептивной защиты неизбежен из-за предстоящего 7-дневного перерыва в применении препарата. Однако при соблюдении схемы приема таблеток можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из нижеперечисленных вариантов, то не возникнет необходимости использовать дополнительные контрацептивные средства при правильном приеме таблеток в течение 7 дней до пропуска. В противном случае рекомендуется придерживаться первого из предложенных вариантов и использовать дополнительные методы контрацепции в течение следующих 7 дней.
1. Последнюю пропущенную таблетку нужно принять сразу же, как женщина об этом вспомнит, даже если необходимо принять 2 таблетки одновременно. Дальше прием таблеток продолжается в обычном режиме. Таблетки из следующей упаковки пациентка должна начать принимать на следующий день после приема последней таблетки из текущей упаковки, то есть паузы между приемом таблеток из разных упаковок быть не должно. Маловероятно, что у женщины начнется менструальноподобное кровотечение до окончания приема таблеток из второй упаковки, хотя могут наблюдаться мажущие кровянистые выделения или прорывное кровотечение.
2. Женщине можно посоветовать прекратить прием таблеток из текущей упаковки. В этом случае пациентка должна сделать перерыв в применении препарата продолжительностью до 7 дней, включая те дни, в которые она забыла принять таблетки, а затем начать принимать таблетки из последующей упаковки препарата.
Если женщина пропустила прием таблеток и после этого у нее отсутствует менструальноподобное кровотечение во время первого обычного перерыва в применении препарата, следует рассмотреть вероятность беременности.
Желудочно-кишечные заболевания
При появлении рвоты или диареи снижается эффективность препарата из-за неполного всасывания действующих веществ.
При рвоте, развившейся в течение 3–4 часов после приема таблетки, женщина должна соблюдать рекомендации, описанные в подразделе «Пропущенные таблетки».
Если при диарее женщина не хочет изменять привычный режим приема таблеток, она должна принять по дополнительной таблетке ежедневно из другой упаковки столько дней, сколько это необходимо.
Задержка или ускорение менструального цикла
Для задержки менструального кровотечения прием таблеток Леверет мини из новой упаковки следует начать на следующий день после окончания текущей упаковки без паузы между ними. Продолжительность задержки менструального кровотечения зависит от количества принимаемых таблеток из второй упаковки. Во время данного периода может проявиться прорывное кровотечение или мажущие выделения. Регулярное применение Леверет мини может быть восстановлено после обычного 7-дневного перерыва.
В целях ускорения наступления менструального кровотечения 7-суточный перерыв в применении препарата сокращают на желаемое количество дней. Чем меньше перерыв в применении препарата, тем вероятнее, что менструальноподобное кровотечение не возникнет, а прорывные или мажущие кровотечения будут появляться при приеме таблеток из следующей упаковки. Важно подчеркнуть, что перерыв в применении препарата продолжить нельзя.
Дети
Препарат не предназначен для применения детям.
Побочные реакции
При одновременном применении этинилэстрадиола и левоноргестрела сообщалось о побочных реакциях, указанных ниже.
Наиболее серьезные побочные эффекты, такие как венозная и артериальная тромбоэмболия, рак шейки матки, рак молочной железы и злокачественные опухоли печени, описаны в разделе «Особенности применения».
|Система органов
|Частота возникновения побочных реакций
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Нечасто (≥1/1000, <1/100)
|Единичные (≥1/10000, <1/1000)
|Редко (<1/10 000)
|Частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным)
|Инфекционные и паразитарные заболевания
|Вагинит, включая вагинальный кандидоз
|Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы)
|Гепатоцеллюлярная карцинома, доброкачественные опухоли печени (очаговая узелковая гиперплазия, аденома печени)
|Со стороны иммунной системы
|Повышенная чувствительность, анафилактические реакции с очень редкими случаями крапивницы, ангиодема, нарушения кровообращения и тяжелые нарушения дыхания
|Обострение системной красной волчанки
|Со стороны обмена веществ и питание
|Изменения в аппетите (повышение или снижение)
|Нарушение толерантности к глюкозе
|Обострение порфирии
|Со стороны психики
|Изменения настроения, включая депрессию, изменение либидо
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, повышенная возбудимость, головокружение
|Мигрень
|Обострение хореи
|Со стороны органов зрения
|Непереносимость контактных линз
|Неврит зрительного нерва, тромбоз сосудов сетчатки
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипертензия
|Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), артериальная тромбоэмболия (АТЭ)
|Усиление варикозной болезни вен
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Тошнота, рвота, боль в животе
|Диарея, колики в животе, вздутие живота
|Ишемический колит
|Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Холестатическая желтуха
|Панкреатит, конкременты в желчном пузыре, холестаз
|Повреждение клеток печени (например гепатит, нарушение функции печени)
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Акне
|Сыпь, крапивница, хлоазма (меланодермия) с риском персистирования, гирсутизм, выпадение волосы
|Узловатая эритема
|Мультиформная эритема
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Гемолитико-уремический синдром
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Боль, напряженность, отек и выделение из молочных желез, дисменорея, нарушение менструального цикла, эктопия шейки матки и вагинальные выделения, аменорея
|Общие расстройства
|Задержка жидкости/отеки, изменение массы тела (увеличение или уменьшение)
|Исследования
|Изменение уровня липидов в плазме крови, включая гипертриглицердемию
|Снижение содержания фолатов в плазме крови
У женщин, применявших КПК, были зарегистрированы следующие серьезные побочные реакции, которые описаны в разделе «Особенности применения»:
- венозные тромбоэмболические расстройства;
- артериальные тромбоэмболические расстройства;
- артериальная гипертензия;
- опухоли печени;
- болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, порфирия, системная красная волчанка, герпес беременных, хорея Сиденгама, гемолитический уремический синдром, холестатическая желтуха.
Частота диагностирования рака молочной железы среди женщин, принимающих КПК, несколько повышена. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте младше 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностирования рака молочной железы у женщин, применяющих сейчас или недавно применявших КПК, незначительно относительно уровня общего риска рака молочной железы. Взаимосвязь с применением КПК неизвестна. Подробную информацию см. в разделах «Противопоказания» и «Особенности применения».
Экзогенные эстрогены могут индуцировать или усугублять симптомы наследственного и приобретенного ангионевротического отека.
Взаимодействия
Прорывные кровотечения и/или снижение контрацептивного действия могут возникнуть вследствие взаимодействия других лекарственных средств (индукторов ферментов) с пероральными контрацептивами.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это дает возможность осуществлять контроль за соотношением польза/риск для лекарственных средств. Медицинские работники должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Особых условий хранения не требует.
Препарат хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 21 таблетке в блистере, по 1, 3 или 6 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Лабораториос Леон Фарма, С.А.