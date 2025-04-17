Леверет мини (Leverett mini)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
410,49
Экономия при брони: -21,92 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
395,51
Экономия при брони: -28,94 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
397,07
Экономия при брони: -30,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
405,49
Экономия при брони: -38,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
400,62
Экономия при брони: -11,78 грн