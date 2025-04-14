Леверет мини (Leverett mini)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
412,93
Экономия при брони: -24,29 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
403,56
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
394,59
Экономия при брони: -15,38 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva