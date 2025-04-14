Леверет мини (Leverett mini)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
401,72
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
397,42
Экономия при брони: -44,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
398,63
Экономия при брони: -48,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,80
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva