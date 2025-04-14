Леверет мини (Leverett mini)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
279,59
Экономия при брони: -17,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
279,79
Экономия при брони: -17,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
273,51
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
279,01
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
414,58
Экономия при брони: -21,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
276,08
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
272,25
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
264,40
Экономия при брони: -14,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
270,65
Экономия при брони: -8,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
275,29
Экономия при брони: -13,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
269,87
Экономия при брони: -7,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
404,19
Экономия при брони: -63,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
406,97
Экономия при брони: -66,42 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
374,03
Экономия при брони: -32,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
387,54
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
271,94
Экономия при брони: -44,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
388,40
Экономия при брони: -15,45 грн