Леверет мини (Leverett mini)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 388 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
390,00
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,52
Экономия при брони: -20,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
410,24
Экономия при брони: -21,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
386,34
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
406,68
Экономия при брони: -13,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
406,86
Экономия при брони: -18,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
283,95
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
397,08
Экономия при брони: -24,61 грн