Леверет мини (Leverett mini)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,80
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
339,45
Экономия при брони: -18,79 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
361,94
Экономия при брони: -20,23 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,80
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
393,93
Экономия при брони: -20,81 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
391,53
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
397,20
Экономия при брони: -77,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
393,34
Экономия при брони: -20,22 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
405,87
Экономия при брони: -65,32 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
386,30
Экономия при брони: -13,35 грн
D.s.
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,80
Экономия при брони: -70,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Леверет Мини таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.1 мг + 0.02 мг блистер №21
Zentiva
389,80
Экономия при брони: -70,30 грн