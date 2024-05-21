Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАллигат (Alligat) Аллигат (Alligat) (349950) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 301,01 грн Без рецепта 30 шт от 301,01 грн В наличии в 537 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Novator Pharma Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ