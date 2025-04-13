Киев (адрес не указан)
Доступно в 453 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
554,90
Экономия при брони: -105,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
502,70
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
497,30
Экономия при брони: -67,54 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
475,75
Экономия при брони: -79,58 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
502,70
Экономия при брони: -53,30 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
488,57
Экономия при брони: -20,55 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
487,80
Экономия при брони: -38,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma