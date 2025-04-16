Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
500,54
Экономия при брони: -100,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Александровка, ул. Подзигуна Генерала, 73
98.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн