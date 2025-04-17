Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
483,60
Экономия при брони: -66,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
480,10
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
498,09
Экономия при брони: -80,51 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
480,10
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
494,72
Экономия при брони: -77,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
246,09
Экономия при брони: -37,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
502,70
Экономия при брони: -70,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
486,07
Экономия при брони: -18,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
483,18
Экономия при брони: -95,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
490,82
Экономия при брони: -77,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
238,94
Экономия при брони: -32,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
487,90
Экономия при брони: -55,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
238,60
Экономия при брони: -32,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн