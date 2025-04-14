Харьков (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
489,43
Экономия при брони: -21,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
498,93
Экономия при брони: -31,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
509,47
Экономия при брони: -42,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн