Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
512,68
Экономия при брони: -15,38 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
498,84
Экономия при брони: -31,37 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
494,36
Экономия при брони: -26,39 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
487,80
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
485,83
Экономия при брони: -18,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
476,49
Экономия при брони: -46,16 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
482,33
Экономия при брони: -14,18 грн