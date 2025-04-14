Одесса (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
490,66
Экономия при брони: -72,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
497,28
Экономия при брони: -29,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
487,80
Экономия при брони: -61,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
507,22
Экономия при брони: -39,23 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
469,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Аллигат капсулы блистер №30
Novator Pharma
478,06
Экономия при брони: -127,04 грн