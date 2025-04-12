Протафан® НМ ФлексПен® является шприц-ручкой, наполненной препаратом инсулина длительного действия, его можно применять отдельно или в комбинации с инсулином короткого или быстрого действия.

Дозировка

Дозировка инсулина индивидуальна и определяется врачом в соответствии с потребностями больного.

Индивидуальная суточная потребность в инсулине обычно составляет от 0,3 до 1,0 МЕ/кг/сут. Суточная потребность в инсулине может возрастать у больных с резистентностью к инсулину (например, в пубертатный период или при ожирении) и снижаться у больных с остаточной эндогенной продукцией инсулина.

Коррекция дозы

Сопутствующие заболевания, особенно инфекции и лихорадочные состояния, обычно повышают потребность больного в инсулине. Сопутствующие заболевания почек, печени или поражения надпочечников, гипофиза или щитовидной железы требуют изменений в дозе инсулина.

Коррекция дозы может также потребоваться при изменении пациентами физической активности или своего обычного рациона питания. Подбор дозы также может потребоваться при переводе больных на другие препараты инсулина.

Введение

Протафан® НМ ФлексПен® предназначен только для подкожных инъекций. Суспензию инсулина никогда не вводят внутривенно.

Протафан НМ ФлексПен ® обычно вводят под кожу бедра. Можно также вводить в область передней брюшной стенки, ягодиц или дельтовидной мышцы плеча.

При подкожных инъекциях в область бедра всасывание инсулина происходит медленнее и с меньшей вариативностью, чем при введении в другие участки тела.

Введение в оттянутую складку кожи значительно снижает риск попадания в мышцу.

После инъекции игла должна оставаться под кожей не менее 6 секунд. Это обеспечит введение полной дозы.

Для снижения риска липодистрофии места инъекций следует всегда менять, даже в пределах одного участка тела.

Предварительно наполненная шприц-ручка Протафан® НМ ФлексПен® предназначена для применения с одноразовыми иглами НовоФайн® или НовоТвист® длиной до 8 мм. Шприц-ручка ФлексПен® дает возможность вводить дозу от 1 до 60 единиц с шагом в 1 единицу.

Следует придерживаться подробной инструкции для использования этих медицинских изделий.

Инструкции по применению препарата Протафан® НМ ФлексПен®

Прежде чем использовать шприц-ручку ФлексПен, необходимо внимательно прочитать эту инструкцию.

Если Вы недостаточно тщательно придерживаетесь инструкции, Вы можете ввести мало или слишком много инсулина, что может привести к резкому повышению или снижению уровня глюкозы в крови.

ФлексПен® — это инсулиновая предварительно наполненная шприц-ручка с селектором дозы. Он позволяет выставить дозу от 1 до 60 единиц инсулина с шагом в 1 единицу. ФлексПен® используется с одноразовыми иглами НовоФайн® или НовоТвист® длиной до 8 мм. В качестве меры предосторожности всегда имейте при себе запасное устройство для введения инсулина на случай повреждения или потери шприц-ручки ФлексПен.

Уход за шприц-ручкой

Обращаться с шприц-ручкой ФлексПен® необходимо с осторожностью. Если она падала, повреждена или была деформирована, возникает риск утечки инсулина.

Поверхность шприц-ручки ФлексПен® можно почистить, протирая ее ватой. Не следует ее смачивать, мыть и смазывать, так как это может повредить шприц-ручку.

Не следует заполнять повторно шприц-ручку. Если она пуста, то ее необходимо утилизировать.

Подготовка шприц-ручки ФлексПен® к инъекции.

А. Проверьте название препарата и цвет этикетки, чтобы убедиться, что в шприц-ручке содержится необходимый тип инсулина. Это особенно важно, если Вы применяете более чем один тип инсулина. Если ввести неподходящий тип инсулина, Ваш уровень глюкозы в крови может резко повыситься или понизиться.

Каждый раз, когда Вы начинаете использование новой шприц-ручки

Перед использованием инсулин должен быть комнатной температуры. Это облегчает ресуспендирование.

А. Снимите колпачок с шприц-ручки.

В. Перед первой инъекцией новой шприц-ручкой необходимо ресуспендировать инсулин.

Переворачивайте шприц-ручку 20 раз вверх и вниз между двумя положениями, как показано на рисунке, таким образом, чтобы стеклянный шарик двигался с одного конца картриджа к другому. Повторяйте это, пока жидкость не станет равномерно белой и мутной.

Перед каждой последующей инъекцией следует повторять эти действия не менее 10 раз, пока жидкость не станет равномерно белой и мутной.

Перед каждой инъекцией необходимо убедиться в том, что инсулин ресуспендирован. Это может снизить риск резкого повышения или снижения уровня глюкозы в крови.

После ресуспендирования сразу же выполнить следующие действия для проведения инъекции.

Убедиться в том, чтобы в картридже оставалось как минимум 12 единиц инсулина, что даст возможность ресуспендировать содержание. Если в картридже осталось менее 12 единиц, следует использовать новую шприц-ручку. 12 единиц отмечено на шкале количества инсулина, оставшегося (см. общий вид ручки на рисунке выше).

Присоединение иглы

C. Удалить защитную мембрану с новой одноразовой иглы.

Плотно навинтить иглу на шприц-ручку ФлексПен®.

D. Снять большой внешний колпачок иглы. Не выбрасывать его.

E. Снять внутренний колпачок иглы и выбросить его.

Никогда не пробуйте одеть снова снятый внутренний колпачок иглы, так как можно пораниться иглой.

* Всегда следует использовать новую иглу для каждой инъекций. Это уменьшит риск контаминации, инфицирования, истечения инсулина, блокировки иглы и неточного дозирования.

* Будьте осторожны, чтобы не согнуть и не повредить иглу перед использованием.

Проверка тока инсулина

Перед каждой инъекцией при нормальном использовании в картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекции воздуха и обеспечить введение нужнойй дозы, следует сделать нижеследующее:

F. Выставить селектором дозы 2 единицы.

G. Удерживая шприц-ручку ФлексПен® вертикально иглой вверх, постучать осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.

H. Удерживая шприц-ручку вертикально иглой вверх, нажать пусковую кнопку. При этом селектор дозы вернется к нулевой отметке.

На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произойдет, заменить иглу и повторить эту процедуру не более 6 раз.

Если капля инсулина все же не появляется, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и следует использовать новую шприц-ручку.

*Перед проведением инъекции всегда необходимо убедиться, что капля появилась на кончике иглы. Это подтвердит, что инсулин поступает через иглу. Если капля не появилась, Вы не сможете совсем ввести инсулин, даже если селектор дозы будет двигаться. Это указывает на то, что игла заблокирована или повреждена.

Всегда проверяйте попадание инсулина через иглу перед инъекцией. Если Вы этого не сделаете, Вы можете ввести недостаточно инсулина или совсем его не ввести. Это может привести к повышению уровня глюкозы в крови.

Выставление дозы

Убедиться, что селектор дозы установлен на «0»

I. Вернуть селектор дозы, чтобы выбрать необходимое количество единиц для инъекции.

Доза может быть откорректирована как в сторону увеличения, так и уменьшения вращением селектора дозы в соответствующем направлении, пока необходимая доза не будет совпадать с указателем дозы. При вращении селектора следить за тем, чтобы случайно не нажать на пусковую кнопку, поскольку это приведет к утечке инсулина.

Невозможно выставить дозу, которая превышает количество единиц, оставшейся в картридже.

* Всегда используйте селектор дозы и указатель, чтобы увидеть, сколько единиц Вы набрали, перед инъекцией инсулина.

* Не считайте щелчки шприц-ручки для выбора дозы инсулина. Если Вы выбрали и ввели неправильную дозу инсулина, то уровень глюкозы в крови может повыситься или понизиться. Не используйте шкалу количества инсулина, который остался, потому что она показывает только приблизительное количество инсулина, которое осталась в Вашей шприц-ручке.

Введение инсулина.

Ввести иглу под кожу. Соблюдать технику выполнения инъекции, которой научил врач или медсестра.

J. Ввести дозу, надавливая до конца пусковую кнопку, пока «0» не сравнится с указателем дозы. Будьте внимательны, чтобы во время выполнения инъекции нажимать только пусковую кнопку.

Вращение селектора дозы не приведет к введению инсулина.

K. Удерживать пусковую кнопку полностью нажатой, оставляя иглу под кожей не менее 6 секунд.

Это обеспечивает введение полной дозы препарата.

Вытянуть иглу из-под кожи и отпустить пусковую кнопку.

Всегда убедитесь в том, что указатель дозы вернулся до «0» после инъекции. Если указатель дозы остановился перед тем, как вернулся в «0», полная доза не была введена, что может повлиять на повышение уровня глюкозы в крови.

L. Закрыть иглу большим внешним колпачком, не касаясь ее. Когда игла будет полностью накрыта большим внешним колпачком, осторожно прижать колпачок, а затем открутить иглу.

Осторожно утилизировать иглу и надеть колпачок на шприц-ручку.

*Всегда удалять иглу после каждой инъекции и хранить Протафан® НМ ФлексПен® без присоединенной иглы. Это уменьшит риск контаминации, инфицирования, истечения инсулина, блокировки иглы и неточности дозировки.

Дополнительная важная информация

* Медицинские работники, родственники и другие лица, оказывающие помощь больному, должны быть очень осторожными с использованными иглами, чтобы снизить риск случайного укола иглой и перекрестного инфицирования.

* Использованную шприц-ручку утилизировать без иглы.

* Никогда не давайте Вашу шприц-ручку или иглу другим людям. Это может привести к перекрестному инфицированию.

* Никогда не давайте Вашу шприц-ручку другим людям. Ваш препарат может быть опасен для их здоровья.

* Храните Вашу шприц-ручку и иглы в местах, недоступных для других, особенно для детей.