Протафан HM флекспен (Protaphane HM flexpen)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
944,10
Экономия при брони: -33,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk