Протафан HM флекспен (Protaphane HM flexpen)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
965,90
Экономия при брони: -36,07 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
997,49
Экономия при брони: -67,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
186,90
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
966,88
Экономия при брони: -56,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
968,51
Экономия при брони: -48,63 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн