Протафан HM флекспен (Protaphane HM flexpen)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
990,76
Экономия при брони: -64,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
963,30
Экономия при брони: -37,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 27
1.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
988,27
Экономия при брони: -67,89 грн