Протафан HM флекспен (Protaphane HM flexpen)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
973,38
Экономия при брони: -58,48 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
747,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
560,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
974,75
Экономия при брони: -64,32 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk