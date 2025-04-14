Протафан HM флекспен (Protaphane HM flexpen)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
953,43
Экономия при брони: -48,48 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
994,10
Экономия при брони: -69,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
968,14
Экономия при брони: -38,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
963,88
Экономия при брони: -44,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,50
Экономия при брони: -17,00 грн